Payas'ta "Referandum" Kutlaması
Hatay’ın Payas ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında yüzde 57’lik oy alınması ilçede verilen yemek ile kutlandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında yüzde 57'lik oy alınması ilçede verilen yemek ile kutlandı.
Payas Belediyesi ve AK Parti Payas İlçe Başkanlığınca Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen yemeğe, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, AK Parti Payas İlçe Başkanı Veysi Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yemekte yaptığı konuşmada, "16 Nisan referandumunda, karşısında hezimete uğrayan haçlı Batı'nın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine hazımsızca yaklaşmasına rağmen, İslam dünyası Türkiye'nin sevincine ortak oldu" dedi - HATAY