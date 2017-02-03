Payas'a 937 Dairelik Toplu Konut

Hatay'ın Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, ilçede bu ay içerisinde 937 dairelik toplu konut temelinin atılacağını söyledi.



Sanayi kenti olarak bilinen Payas ilçesinde, son yıllarda alınan göçle beraber kiralar ciddi bir şekilde artarken, AK Partili Belediye Başkanı Bekir Altan'ın toplu konut için Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar meyvelerini vermeye başladı.



Altan, bu ay içerisinde 937 dairelik toplu konutun temelinin atılacağını, ileriki aşamada ise hedeflerinin 10 bin dairelik toplu konut yaptırmayı hedeflediklerini söyledi. - HATAY