Payallarspor'dan Başkan Yücel'e Destek Teşekkürü

Payallarspor Yönetim Kurulu Üyeleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.



Birinci Amatör Kümede mücadele eden Payallarspor Kulübünün yöneticileri Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek kulübe olan desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. 1. Amatör Kümede bu sezon yenilgisiz olarak şampiyonluğa doğru ilerlediklerini belirten kulüp yönetimi Başkan Yücel'in her zaman takıma destek verdiğini belirttiler. Kulübün ve futbolcuların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten yöneticiler, "Payallarspor bu sezon ligde hiç puan kaybetmedi. Bu başarımızın en büyük destekçisi Başkanımıza ve ekibine taraftarımız ve takımımız adına teşekkür ederiz."



Amatör spora desteğimiz devam edecek



Alanya Belediyesi olarak her dalda amatör spora destek vermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "diğer dallarda olduğu gibi amatör futbola da önem ve destek veriyoruz. Payallarsporumuzu, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ederim" dedi.



Kulüp yöneticileri ziyaretin ardından Başkan Yücel'e atkı ve imzalı Payallarspor forması hediye ettiler. - ANTALYA