Pavlo Bondar Ünlü Yüzleri Yiyeceklerle Resmediyor

Sanatçı Pavlo Bondar gıda malzemeleriyle midelere değil göze hitap etmeyi seçti. 24 yaşındaki Bondar resim eğitimi almadı ama çocukluğundan beri çeşitli sebze ve meyvelerden ünlü simaları tabaklara kazıyor. Sanatçı son eserinde 45. ABD başkanı Donald Trump'ın bir portresini çizdi.



Pavlo Bondar neden Trump'ı seçtiğini şu sözlerle anlatıyor:



"Benim görüşüm onun hayatında paranın büyük önemi olduğu ve dereotu ve her türlü yeşillik bence parayı temsil ediyor."



Çay ve ekmekten Vincent Van Gough'u resmeden Pavlo Bondar, Beyonce'un portresini ise çikolatadan imal etmiş.



Sanatçı Pavlo Bondar boyalardan ziyade yiyeceklerle çalışmanın kendisini özgür kıldığını anlatıyor:



"O kadar çok yiyecek var ki. Her biri sadece eşsiz bir tat barındırmıyor,kuruduktan sonraki halleriyle de bambaşka şeyleri temsil ediyorlar."



Pavlo özel tekniğiyle hazırladığı on ünlünün portresini açacağı yeni sergisinde tanıtmayı hayal ediyor. Ancak genç sanatçın eserleri suzun süre muhafaza edilemediğinden şimdilik bu hedefi hayalden öteye gidemiyor.



