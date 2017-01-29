Paü Rektörü'ne Ziyaret

AK Parti Denizli Milletvekili, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ı makamında ziyaret etti.



Ramazanoğlu ve Bağ, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanmasının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirip PAÜ Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Kuzu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.



Kuzu'nun ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Ramazanoğlu ve Bağ, doktordan hastanın durumu hakkında bilgi aldı.