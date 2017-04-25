Paü Gençlik Oda Orkestrası Bahar Konseri
A. VivaldiJ. HaydnF. LoeweE. MoricconeJ. WilliamsK. JenkinsThe Police & M. MoresKemani Kevser HanımÜ. HacıbeyovH. ÇalbudakM. SunN. LeventM. ÖzdemirE.
A. Vivaldi
J. Haydn
F. Loewe
E. Moriccone
J. Williams
K. Jenkins
The Police & M. Mores
Kemani Kevser Hanım
Ü. Hacıbeyov
H. Çalbudak
M. Sun
N. Levent
M. Özdemir
E. Tuğcular
Detaylar :
İl : Denizli
İlce : Merkez
Mekan : Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Paü Gençlik Oda Orkestrası Bahar Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io