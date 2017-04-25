Paü Gençlik Oda Orkestrası Bahar Konseri

A. VivaldiJ. HaydnF. LoeweE. MoricconeJ. WilliamsK. JenkinsThe Police & M. MoresKemani Kevser HanımÜ. HacıbeyovH. ÇalbudakM. SunN. LeventM. ÖzdemirE.

Paü Gençlik Oda Orkestrası Bahar Konseri

A. Vivaldi

J. Haydn

F. Loewe

E. Moriccone

J. Williams

K. Jenkins

The Police & M. Mores

Kemani Kevser Hanım

Ü. Hacıbeyov

H. Çalbudak

M. Sun

N. Levent

M. Özdemir

E. Tuğcular

Detaylar :

İl : Denizli

İlce : Merkez

Mekan : Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Paü Gençlik Oda Orkestrası Bahar Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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