Paü'de 'Alkol ve Madde Bağımlılığı' Konferansı

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri tarafından "Alkol ve Madde Bağımlılığı"na dikkat çekilmesi amacıyla bir konferans düzenlendi.



PAÜ öğrencileri tarafından "Alkol ve Madde Bağımlılığı" konulu konferans düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinlikte öğrenciler adına söz alan Gözde Temel, madde bağımlılığının günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti.



Açılış konuşmalarının ardından Dr. Şerife Aslan, Psikolog Çiğdem Tekkanat ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Hatice Koç konuşma yaptı. Konferansta öğrenciler, bağımlılık, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanım nedenleri, risk faktörleri, ailelerin yapması gerekenler ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildi. - DENİZLİ