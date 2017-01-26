Paü'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.



AA foto muhabirlerinin darbe girişimi gecesi ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nin PAÜ Hastanesi Sergi Salonu'nda yapılan açılışında konuşan PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semin Fenkci, 15 Temmuz gecesi milletçe büyük bir tehlike yaşandığını belirterek ülkenin uçurumun eşiğinden döndüğünü ifade etti.



Türk milletinin kahramanlığıyla bu tehlikenin önlendiğini dile getiren Fenkci, "Milletimizin iradesiyle kalkışmayı gerçekleştirenlere büyük bir ders verildi. Bize düşen, bu vahim günde yaşananları unutmamak ve unutturmamak olacaktır. Hastanemizde açılan bu serginin de küçük bir katkı olarak yerini alacağını düşünüyoruz." dedi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru da 15 Temmuz'un bir uyanma, büyüme, bütünleşme ve yeniden diriliş günü olduğunu kaydetti.



Serginin açılışına, PAÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Çağdaş Erdoğan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Türkçüer, akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı.



Serginin 15 gün açık kalacağı bildirildi.