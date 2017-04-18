Patronunu Öldüren Zanlı Kaçarken Kameralara Yakalandı

Antalya'da çalıştığı kafeteryanın sahibini 5 bıçak darbesiyle öldüren zanlının kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.



Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki bir kafeteryada yaşanan olayda, 26 yaşındaki Fatih A., tartıştığı patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı 5 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Bir hafta önce işe başladığı öğrenilen Fatih A., cinayetin ardından işletmenin camlarına da zarar vererek olay yerinden hızla kaçmıştı. Üzerinde mavi kot pantolon, lacivert mont ve kırmızı tişört bulunan Fatih A.'nın kaçma anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Fatih A.'nın cinayeti işlediği kafeteryadan hızla çıkıp, koşarak 77 sokak üzerinden Muratpaşa Camii yönüne döndüğü görüldü. Şahıs olayı duyarak iş yerlerinin kapısı önüne çıkan kişilerin önünden koşarak gözlerden kayboldu. Öte yandan polis, şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. - ANTALYA