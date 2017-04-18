Patronunu öldüren cinayet zanlısı böyle kaçtı

Cafe çevresindeki dört kamera tarafından görüntülenen zanlı, şaşkın bakışlar arasında ortadan kayboldu



ANTALYA - Antalya'da çalıştığı kafeteryanın sahibini 5 bıçak darbesiyle öldüren zanlının kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki bir kafeteryada yaşanan olayda, 26 yaşındaki Fatih Acemoğlu, tartıştığı patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı 5 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Bir hafta önce işe başladığı öğrenilen Acemoğlu, cinayetin ardından işletmenin camlarına da zarar vererek olay yerinden hızla kaçmıştı. Üzerinde mavi kot pantolon, lacivert mont ve kırmızı tişört bulunan Acemoğlu'nun kaçma anı ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Acemoğlu'nun cinayeti işlediği kafeteryadan hızla çıkıp, koşarak 77 sokak üzerinden Muratpaşa Cami yönüne döndüğü görüldü. Zanlının olayı duyarak işyerlerinin kapısı önüne çıkan kişilerin önünden yüzlerce metre koşarak gözlerden kayboldu. Öte yandan polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

(İA-