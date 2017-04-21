Patronunu Öldürdü, 12 Yıl Sonra Yakalandı

Aksaray'da kendisini işten çıkartan patronunu tabanca ile öldürüp 2 bin 650 lirasını gasp ettikten sonra ömür boyu ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, 12 yıl sonra Adana polisi tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kuru bakliyat ticareti yapan İmdat Uçan (32), yanında çalışan Bülent A.'yı (47) 20 Ekim 2005 tarihinde işten çıkardı. Bülent A. işten çıktıktan 4 gün sonra bir arkadaşı ile İmdat Uçan'ın yolunu kesti ve Uçan'ı tabanca ile vurup öldürdükten sonra cebindeki 2 bin 650 lira parayı alıp kaçtı. Olayın ardından polis yaptığı çalışmada, cinayeti Bülent A.'nın işlediğini, yanında da arkadaşının olduğunu belirledi. Gözaltına alınan arkadaşı mahkemeye çıkartılırken, Bülent A. ise kaçtı. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde "adam öldürmek" suçundan Bülent A. ve arkadaşına dava açıldı. Dava sonunda Bülent A.'ya cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, gasptan ise 7 yıl hapis cezası verildi. Arkadaşına ise 15 yıl hapis cezası verildi. Ancak Bülent A. firar olduğu için cezaevine girmedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, o günden beri aranan Bülent A.'nın Adana'da saklandığını tespit etti. Polis, firarinin Gökçeler Mahallesi'nde olduğunu belirleyerek buraya operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Bülent A. emniyete getirilerek işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bülent A. adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.



(Fatih Keçe/İHA)