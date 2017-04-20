Patronunu 'Küfür' Yüzünden Öldürmüş

ANTALYA'da kendisini uyaran patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki Veysel Acemoğlu, polis tarafından yakalandı. Acemoğlu polise verdiği ifadesinde, "Bağırıp küfredince, öldürdüm" dedi.



Olay, geçen salı günü Muratpaşa İlçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeterya işleten Mevlüt Yılmaz, tartıştığı çalışanı Veysel Acemoğlu tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Acemoğlu'nu yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.



Şüphelinin gidebileceği her yerde arama yapan ekipler, dün akşam saatlerinde Teomanpaşa Caddesi'nde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Acemoğlu, ifadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Cinayeti kendisine küfür edildiğini için işlediğini iddia eden Acemoğlu, "Çalıştığım yerde bulaşıkçı kadınla tartıştık. Kadını dövdüm. Mevlüt Yılmaz, 'Sen benim çalışanımı nasıl döversin' diyerek bana küfretti. Daha sonra beni dövmeye kalkıştı. Bunun üzerine ben de öldürdüm" dedi.



Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



- Antalya