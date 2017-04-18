Patronunu Bıçaklayıp Öldürdü

ANTALYA'da bir kafede çalışan Veysel Ecemoğlu, tartıştığı için kendisini uyaran patronu 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz'ı 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Eşinin ölüm haberini alıp gelen Cennet Yılmaz, "Aşkım neredesin, ömründen ömür gitti" diyerek gözyaşı döktü.



Olay, saat 10.30 sıralarında Kızılsaray Mahallesi, Hasan Subaşı Caddesi'nde bulunan Botanic Cafe'de meydana geldi. İşyerindeki iki personelin tartıştığını gören Mevlüt Yılmaz, yaklaşık iki hafta önce işe aldığı Veysel Ecemoğlu'nu tartışmaması için uyardı.



Patronunun kendisini uyarmasına sinirlenen Ecemoğlu, ardından mutfağa gitti. Patronuyla burada da tartışmayı sürdüren Veysel Ecemoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla Mevlüt Yılmaz'ı, boynu ve sırtı olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. İşyerinin camlarını da kıran Veysel Ecemoğlu kaçarken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Mevlüt Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Eşinin ölüm haberini alıp olay yerine gelen iki çocuk annesi Cennet Yılmaz, sinir krizi geçirdi. Yılmaz, "Aşkım neredesin? Ömrümden ömür gitti" diye gözyaşı döktü.



Olayın şokunu atlatamayan iş yeri çalışanı Ziman Baskil, babası tarafından sakinleştirildi. Yılmaz'ın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.



- Antalya