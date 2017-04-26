Patronum' Diye Kandırıp Dolandırdı

Eskişehir'de, internetten satışa koyduğu 2 bin 500 lira değerindeki telefonunu, alış veriş için buluştuğu iş yerinde kendisine patron olarak tanıtan şahsa kaptıran vatandaş polise şikayette bulundu.



Dolandırıcı, F.T.B. (20)'yi arayarak, internetten bazı satış sitelerine koyduğu 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonu almak istediğini belirtip Hat Boyu üzerindeki bir kebap salonunda buluşmak istediğini söyledi. Bahse konu yere gidip şahısla konuşan F.T.B., garsonlarla iletişimine baktığında fazla samimi bulduğu şahsın iş yerinin patronu olduğunu düşündü. Sorduğunda da iş yerinin kendisine ait olduğunu söyleyen dolandırıcı, telefonu alarak bankaya gidip hemen geleceğini, yanında para olmadığını söyleyip ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıcı dönmeyince şahsı garsonlara soran ve normal müşteri olduğunu anlayan vatandaş, dolandırıldığı anlayıp polise şikayet başvurusu yaptı. - ESKİŞEHİR