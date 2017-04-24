Patrondan Traktör Satışı
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) düzenlediği Tekstil Günleri’ne katılmak için geldiği Isparta’da, SANKO bünyesindeki Başak Traktör’ün bayii Kahveciler Traktörü ziyaretinde, traktör satışı yaptı.
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) düzenlediği Tekstil Günleri'ne katılmak için geldiği Isparta'da, SANKO bünyesindeki Başak Traktör'ün bayii Kahveciler Traktörü ziyaretinde, traktör satışı yaptı.
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte Başak Traktör Bayii Kahveciler Traktör firmasına giden Konukoğlu, Hüdai, Ramazan, Sedat, Yusuf ve Mesut Kahveci ile görüştü. Konukoğlu, Kahveciler Traktör'e geldiğinde, teklif ettiği bin liralık indirim yapılmadığı gerekçesi ile Başak Traktör BB 2060'ı almadan, başka firma ile görüşmek üzere işyerinden ayrılmakta olan Isparta Eğirdir İlçesi Tepeli Köyü'nden Durmuş Ali Aydemir'i çağırarak, satın alma işleminin neden gerçekleşmediğini sordu. Satıcı ile yaptıkları pazarlık sonrasında aralarında çıkan bin liralık anlaşmazlığın giderilemediğini belirten Durmuş Ali Aydemir, teklifini yükseltmemekte ısrar edince, "Bayime kazanmadan sat diyemem, aradaki farkı üstleniyorum. İşte sana bin lira" diyen Konukoğlu,cebinden çıkardığı parayı Aydemir'e takdim ederek, Başak Traktör'ün satışını gerçekleştirdi.
Ayrıca Gaziantep'ten götürülen baklava ve Antepfıstığı takdim edilen Aydemir, Başak Traktör'ün farkını bildiğini, ancak fiyatta anlaşamadığından dolayı satın almadan bayiden ayrıldığı sırada SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun gelmesinin sonucu itibarıyla güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.
Aydemir, "Bu vesile ile adını duyduğum Abdulkadir Konukoğlu ile de tanışma fırsatı buldum. Kendilerine teşekkür ediyorum" diyerek, satın aldığı traktörün sürücü koltuğunda, baklava ve Antepfıstığı ile anı fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP
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