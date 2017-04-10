Patrona Kızıp Otomobili Ateşe Verdiler

Eskişehir'de bir tamirhanede çalışan iki kişi, gezmek için istedikleri otomobil patron tarafından kendilerine verilmeyince aracı ateşe verdi.



Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Dekor Sokak'taki bir tamirhanede çalışan M.O. (23) ile O.T. (18) iş yeri sahibi Osman Çetin'den tamir için bırakılan otomobille gezmek için izin istedi. Çetin'den olumsuz yanıt alan iki arkadaş, iş yerinde bulunan yanıcı maddeyi araca döküp ateş verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.



Polis, gasp suçundan hakkında yakalama kararı da bulunan M.O. ile O.T.'yi gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR