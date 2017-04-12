Patron Çıldırdı'

Edirne'de bir ucuzluk pazarı işletmesi dükkanın yerini değiştirdiği için stoklarını ciklet parasına kadar indirince büyük ilgi gördü.



Ayşekadın semtinde ucuzluk pazarını kapatan işletmeci, kalan ürünlerinin fiyatını 25 kuruşa kadar indirdi. İndirimi duyan Edirneliler, ucuzluk pazarına akın etti. Kozmetik, zücaciye, tekstil, ev aksesuarı gibi birçok ürünün indireme girdiği ucuzluk pazarında, piyasa değeri 15 TL olan ürünler, 25 kuruşa kadar düştü.



İşletme sahibi İhsak Kılıç, indirimli ürünlere talebin çok fazla olduğunu belirterek, "Yeni yerimize taşındığımızdan dolayı mevcut yerimizdeki stokları eritmek için fiyatları oldukça aşağı çektik. 50 kuruş, 25 kuruş, 1 liraya ürün satıyoruz. Normal değeri 15 lirayı bulan ürünler var. Dükkanımızı kapattığımız için düşürdük fiyatlarımızı. Çok ciddi bir ilgi ile karşılaştık. Ciddi bir indirim çünkü. 1 haftadır bu şekilde ürünlerimizi eritiyoruz. Sona geldik, bitirmek üzereyiz. Kozmetik, zücaciye, tekstil, ev aksesuarı gibi ürünler var. Son derece sağlam ve evlerinde gönül rahatlığıyla kullanılabilir" dedi. - EDİRNE