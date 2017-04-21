Tiyatro Şenay' dan yepyeni bir oyun! Issız Adam filmi ile kalplere taht kuran Cemal Hünal ve Onur Şenay'ın rollerini paylaştığı yeni oyun PATRON'u kaçırmayın...



Jason Milligan'ın kaleme aldığı, müzik ve ses efektleri Gülhan Eralp, ışık ise Cengiz Orhonlu tarafından tasarlanıyor. Kara Komedi dalında dikkatleri üzerine çekecek olan PATRON oyununda Sadık karakteri Cemal Hünal'a, Okan karakteri ise Onur Şenay'a emanet.



Çocukluk arkadaşı olan iki kafadar Sadık (Cemal Hünal) ve Okan (Onur Şenay) birlikte Patron adı verdikleri bir mafya lideri için çalışmaktadırlar. Patron'un ölüm talimatı verdiği birini öldürürler, fakat yanlış kişiyi öldürdüklerini fark ederler.



Patron'un gazabından çok korkan iki kafadar, Patrona gidip durumu kendi ağızlarından anlatmak isterler.



Oyunda daha önce denenmemiş bir sistem kurgulanıyor. Normalde Patron karakteri, Tamer Karadağlı sesi ile sahnede duyuluyor. Fakat zaman zaman, sürpriz isimler Patron karakterini canlandıracak...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Kats Sahne



Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Patron



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır