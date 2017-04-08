PATRON



Cemal Hünal ve ONnur Şenay



"PATRON" için aynı sahnede!



Cemal Hünal ve Onur Şenay'ın birlikte rol aldığı, Tiyatro Şenay'ın yepyeni oyunu "Patron" sahneye göz dolduran bir giriş yaptı. İkili, Patron adını verdikleri mafya lideri için çalışan iki kafadarın yol macerasını sahneye taşıdı. Kara komedi bir mafya hikayesi olan "Patron"da, Patron karakteri sahnede Tamer Karadağlı'nın sesiyle yer alıyor.



Bir yol macerası olan kara komedi "Patron" oyununda; çocukluk arkadaşı iki kafadar Sadık (Cemal Hünal) ve Okan (Onur Şenay), Patron adını verdikleri bir mafya lideri için çalışmaktadırlar. Patron'un ölüm talimatı verdiği birini öldürürler, fakat yanlış kişiyi öldürdüklerini fark ederler. Patron'un gazabından çok korkan iki kafadar, Patron'a gidip durumu kendi ağızlarından anlatmak isterler.



Jason Milligan'ın yazdığı, Türkçe çevirisini Cemal Hünal'ın yaptığı "Patron"un yönetmenliğini de Hünal üstleniyor. Müzik ve ses efektlerini Gülhan Eralp'ın büyük bir titizlikle hazırladığı, ışık tasarımını Cengiz Orhonlu'nun, dekor tasarımını Onur Şenay'ın yaptığı oyunun afiş fotoğraflarını Fethi Karaduman çekerken, afişi ise Berkcan Okar tasarladı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Grand Pera Emek Sahnesi



Mekan Adresi : Cercle d'Orient Binası. İstiklal Cad. No: 56 / 58



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Patron



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır