Dünyaca ünlü Koreograf, Dansçı, Oyuncu Patrick de BANA 21-22 Nisan tarihlerinde Klasik Bale, Modern Dans ve Repertuar atölye çalışmaları kapsamında"Ustaların Sahnesi'nde!



Amatör,yarı profesyonel ve profesyonel dansçılara açık olan 2gün 10 saat sürecek "Workshop" çalışmaları içeriğimiz ise;



21 Nisan 2017



18: 00-19.30 Ders ( Klasik bar modern dans )



19: 45 -21: 00 Klasik bale repertuarı



21: 15 – 23: 00 Modern dans / P.De Bana koreografilerinden



22 Nisan 2017



11: 00-12: 30 Ders (Klasik bar ve modern dans )



12.45 -16: 00Klasik Bale; Modern Dans Repertuar çalışmaları



+13 yaş grubuna uygun olan atölye çalışmalarımız dans/klasik bale altyapısı olan herkese açıktır.



Katılımcıların daha önce eğitim aldıkları okul, özel okul eğitmenler hakkında kısa bilgilerini derinmavifikirler@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ustaların Sahnesi



Mekan Adresi : Acıbadem Mah. Fatih Sok. No: 6, Kat: -1, Bölüm: -22



Başlangıç Saati : 21.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Patrick de Bana ile Dans - Bale - Repertuar Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır