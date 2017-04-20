Patrick de Bana ile Dans - Bale - Repertuar Atölyesi

Dünyaca ünlü Koreograf, Dansçı, Oyuncu Patrick de BANA 21-22 Nisan tarihlerinde Klasik Bale, Modern Dans ve Repertuar atölye çalışmaları kapsamında"Ustaların Sahnesi'nde!

Patrick de Bana ile Dans - Bale - Repertuar Atölyesi

Dünyaca ünlü Koreograf, Dansçı, Oyuncu Patrick de BANA 21-22 Nisan tarihlerinde Klasik Bale, Modern Dans ve Repertuar atölye çalışmaları kapsamında"Ustaların Sahnesi'nde!

Amatör,yarı profesyonel ve profesyonel dansçılara açık olan  2gün 10 saat sürecek "Workshop" çalışmaları içeriğimiz ise;

21 Nisan 2017

18: 00-19.30 Ders ( Klasik bar modern dans )

19: 45 -21: 00 Klasik bale repertuarı

21: 15 – 23: 00 Modern dans / P.De Bana koreografilerinden

22 Nisan 2017

11: 00-12: 30 Ders (Klasik bar ve modern dans )

12.45 -16: 00Klasik Bale; Modern Dans  Repertuar çalışmaları

+13 yaş grubuna uygun olan atölye çalışmalarımız dans/klasik bale altyapısı olan herkese açıktır.

Katılımcıların daha önce eğitim aldıkları okul, özel okul eğitmenler hakkında kısa bilgilerini derinmavifikirler@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Ustaların Sahnesi

Mekan Adresi : Acıbadem Mah. Fatih Sok. No: 6, Kat: -1, Bölüm: -22

Başlangıç Saati : 21.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Patrick de Bana ile Dans - Bale - Repertuar Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>