Pato, Galatasaray Taraftarlarını Heyecanlandırdı

FutbolArena - Forvet arayışlarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray ile yaz transfer döneminde adı anılan Pato, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.



PATO GALATASARAY'A TRANSFER OLUR MU?



İspanya La Liga ekibi Villarreal'de forma giyen Brezilyalı golcü Alexandre Pato, Instagram hikaye bölümünden Aslan görseli paylaştı.



Pato'nun bu hareketi Türkiye'de Galatasaray için yorumlanırken, yıldız oyuncunun İspanya'dan ayrılmasına ihtimal verilmiyor.



Bu sezon Villarreal ile 22 maçta 6 gole imza atan Pato'nun, takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



