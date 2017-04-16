Pato Çin'deki İlk Golünü Attı

Çin ekibi Tianjin'e transfer olan Pato, yeni takımındaki ilk golünü Shanghai ağlarına attı.

Çin ekibi Tianjin'e transfer olan Pato, yeni takımındaki ilk golünü Shanghai ağlarına attı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Çin
6
sponsored ads