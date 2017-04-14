Patnos'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.



Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda program devam etti.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, "İlçemizi düşman işgalinden kurtaran şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Özellikle öğrenci kardeşlerime şunu söylemek istiyorum, eğer bir yere, bir makama sahip olmak ve ülkemize hayırlı bir evlat olmak istiyorsanız, şu an elinizde olan fırsatı iyi değerlendirin ve okuyun." dedi.



Program,Patnos İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlan etkinliklerle devam etti. Tören, şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.





Programa, Kaymakam Engin Yalçın, Garnizon Komutanı Mehmet İmbat, Emniyet Müdürü Zafer Akpınar, Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.