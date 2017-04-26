Patnos'ta Şehit Astsubay Çelebi, Son Yolculuğuna Uğurladı

BİTLİS'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay, 30 yaşındaki Emrah Çelebi, memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün düzenlenen tören ardınan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi'nin cenazesi askeri helikopterle Patnos İlçesi'ne getirildi, Evli ve 1 yaşındaki Mustafa Miran'ın babası şehit Astsubay Emrah Çelebi'nin Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi asker ve yakınları tarafından Hz. Ebubekir Camii'ne götürüldü. İlçe mütfüsü Lütfü Kocatürk tarafından kılınan cenaze namazına Patnos Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Vali Yadımcısı Ejder Demir, Garnizon Komutanı Albay Mehmet İmbat, İlçe Jandam Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut, askerler, şehit yakınları ve binlerce kişi katıldı.



Patnoslu Fatma-Mustafa Çelebi'nin 5 çocuğunun en küçüğü olan Emrah Çelebi'nin tabutuna yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Sündüz Çelebi ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından Çelebi, Sütlüpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.



- Patnosağrı