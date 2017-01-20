Patnos'ta Karne Sevinci

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 35 bin öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, Patnos Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde karne dağıtım törenlerine katılarak, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Öğrencileri tek tek tahtaya çağırarak karnelerini veren Müdür Toy, "Sizler geleceğimizsiniz. Sizleri en iyi ortamlarda yetiştirmek hepimizin görevidir. Koca bir dönemin ardından, hepiniz tatili hak ediyorsunuz. Tatilinizi çok iyi değerlendirip bol bol kitap okuyun" dedi.



Toy, karne notu düşük olan öğrencilerin üzülmemelerini, bunun telafisinin olduğunu ifade ederek, ailelerin de bu konuda daima çocuklarının yanında olup, onlara destek vermelerini istedi. Her öğrencinin kendisine bir hedef seçmesini de isteyen Müdür Toy, bu doğrultuda çok okuyup çok çalışmaları gerektiğini belirtti.



Karne dağıtım programına İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Fikret Ayaz ve Yakup Taşdemir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz ve çok sayıda veli katıldı. - AĞRI