Patnos'ta Bilgi Yarışması

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bilgi yarışması yapıldı.



Patnos Yatılı Bölge Ortaokulunda liseler ve ortaokullar arası bilgi yarışması Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Bilgi yarışması sonucunda Patnos Selahaddin Eyübi Fen lisesi birinci, Patnos İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi ikinci, Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.



Ortaokullar arası bilgi yarışmasında ise Doğansu Kız YBO birinci, Yalçınkaya YBO ikinci, Aktepe ve Dedeli YBO okulları ise üçüncü oldu.



Bilgi yarışmalarına katılan öğrencilere çeşitli ödüller dağıtıldı.



Yarışmaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Ayaz, İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Akif Dadaş ile okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.