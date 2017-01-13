Patnos'ta 15 Bin Ton Kömür Dağıtılacak

Ağrı'nın Patnos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı devam ediyor.



Açıklamalarda bulunan Patnos Kaymakam Engin Yalçın, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında ihtiyaç sahibi ailelere dağılmak üzere Patnos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğüne gönderilen 15 bin ton kömürün dağıtımının devam ettiğini söyledi. Kaymakam Yalçın, "Vakfımızca bu yıl dağıtılan kömürler hane incelemesi yapılan ihtiyaç sahibi ailenin kapısına kadar götürülüyor. Geçmiş yıllarda yapılan kömür dağıtımlarında 20 bin hanesi olan Patnos'ta, 25 bin aileye kömür dağıtılmış olup her aileye 1 ton kömür dağıtıldığı tespit edilmiştir. Bu düzensiz uygulamaların ortadan kaldırılması için yasal çerçevede ihtiyaç sahibi aile tespiti bir program çerçevesinde yapılmakta ve hane tespiti yapılan ihtiyaç sahibi aileye 1,5 ton, aynı çatı altında bulunan evli çocuğa 1 ton, evinde engelli bulunan kişiye 500 kilogram olmak üzere toplamda bir aileye 3 ton kömür vermekteyiz. Bu sistemimiz oturduğu zaman iler ki zamanlarda yapılacak olan dağıtımlarımız çok daha kolay ve yerinde olacaktır. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, çeşitli alanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal devlet çerçevesi içerisinde yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza değişik kategorilerde devam edilecektir" dedi.



Patnos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Hacer Özkılıç ise, hane tespitlerinin devam ettiğini ve 3-4 ekiple bu işi sıkı bir şekilde yaptıklarını söyledi. - AĞRI