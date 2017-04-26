Patnos, şehidini son yolculuğuna uğurladı



AĞRI - Bitlis'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Kıdemli Astsubay, 30 yaşındaki Emrah Çelebi, memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün düzenlenen tören ardından Jandarma Astsubay Emrah Çelebi'nin cenazesi askeri helikopterle Patnos İlçesi'ne getirildi. Evli ve 1 yaşındaki Mustafa Miran'ın babası şehit Astsubay Emrah Çelebi'nin Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi asker ve yakınları tarafından Hz. Ebubekir Camii'ne götürüldü. İlçe Mütfüsü Lütfü Kocatürk tarafından kılınan cenaze namazına Patnos Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Vali Yadımcısı Ejder Demir, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay,Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet İmbat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut, askerler, şehit yakınları ve binlerce kişi katıldı.

Patnoslu Fatma-Mustafa Çelebi'nin 5 çocuğunun en küçüğü olan Emrah Çelebi'nin tabutuna yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Sündüz Çelebi ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından Çelebi, Sütlüpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.