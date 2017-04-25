Patnos Şehidine Ağlıyor

Bitlis'te meydana gelen patlama sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi'nin (30) Ağrı'nın Patnos ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin Patnos ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evine Türk bayrağı asılırken Kaymakam Vekili Erkan İsa Erat, Garnizon Komutanı Mehmet İmbat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut şehidin evine gelerek başsağlığı dileğinde bulundular. Şehit Emrah Çelebi'nin Batman'da görev yaptığı geçici görevle Bitlis'e gittiği öğrenildi. Şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu ve yarın düzenlenecek törenle defnedileceği açılandı.



(Ahmet Genç/İHA)