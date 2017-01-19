Patnos Milli Eğitim Müdürü Toy, Görevine Başladı

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Talat Toy, görevine başladı.



Toy, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü topraklarda, memleketinin insanına hizmet edecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı atamasıyla göreve geldiğini anımsatan Toy, "29 yıllık memurluk hayatımın 25 senesi yönetici olarak geçmiştir. Patnos ilçesindeki yavrularımıza daha güzel bir gelecek sağlamak için yüreğimiz yettiğince her türlü katkı vermeye hazırız." diye konuştu.