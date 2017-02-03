Patnos Devlet Hastanesi Müdürlüğüne Atama

Patnos Devlet Hastanesi Müdürlüğü görevine Erkan Kuruş, atandı.



Kuruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır vekaleten sürdürdüğü görevinde hastaneyi en iyi şekilde idare ettiklerini söyledi.



Daha iyi hizmet için çaba sarf edecekleri dile getiren Kuruş, "Hastanemizin yerleşik konumu itibari ile sadece Patnos ilçesi değil, bütün yakın ilçelerin sağlık sorunundaki tek adresi. Hastalarımızın tam tedavi olarak hastanemizden ayrılmaları için çaba harcıyoruz." diye konuştu.



Kuruş, İdari ve Mali Hizmetler Müdür yardımcısı Mehmet Özcan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Figen Özekçin ile görev yapacaklarını sözlerine ekledi.



Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Muslih Ökten de Kuruş'un vekaleten yürüttüğü müdürlük görevine asaleten atandığından dolayı mutlu olduklarını söyledi.