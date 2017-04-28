Patlayıcıları Temizlik İşçileri Bulmuş

Tunceli'de bulunan 2 el yapımı patlayıcı ve 1 adet gaz kapsülünün belediyenin temizlik işçileri tarafından bulunduğu bildirildi.



Tunceli Valiliği tarafından merkez Yeni Mahalle'de küvet altına saklanmış şekilde bulunan 2 el yapımı patlayıcı ile gaz kapsülüne ilişkin yapılan açıklamada, "28 Nisan 2017 tarihinde ilimiz merkez Yeni Mahalle bölgesinde Tunceli Belediyesi temizlik işçileri tarafından boş arazide yapılan temizlik çalışmaları esnasında kullanılmayan, atılı vaziyette küvet altına saklanmış 2 adet EYP ve 1 adet toplumsal olaylarda kullanılan Smoke olarak adlandırılan gaz kapsülü bulunmuştur. Yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri intikal ettirilmiştir. Gerekli çevre güvenliği alınmasına müteakip bahse konu malzemeler üzerinde uzman ekiplerce gerekli incelemeler yapılmış, malzemeler detaylı incelemenin yapılması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır" denildi. - TUNCELİ