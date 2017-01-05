Adıyaman'da, bilinmeyen nedenlerden dolayı patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi üzerinde kaldırım kenarında bulunan bir elektrik trafosu bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Trafo içerisinde meydana gelen patlamalar yoldan geçen vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler daha sonra trafodaki arızayı giderdi. - ADIYAMAN