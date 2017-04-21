Patlatılan Aracın Enkazındaki İnceleme Tamamlandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi girişinde patlatılan aracın enkazı, olay yeri ekiplerinin çalışmasını tamamlanmasının ardından kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede 1 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde çukur oluştu.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde içindeki terörist tarafından patlatılan aracın enkazı, olay yeri ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kaldırıldı. Belediye işçileri tarafından geniş bir alandan toplanan araç parçaları, patlamanın olduğu noktada üst üste konulduktan sonra kepçe yardımıyla araca yüklendi.



Patlama nedeniyle çukur oluştu



Belediye işçileri, polis eşliğinde yaklaşık 500 metrelik alanda ve mezarlıkta araca ait parçaları topladı. Patlamanın olduğu noktada yaklaşık bir metre derinliğinde ve iki metre genişliğinde bir çukur olduğu belirlenirken patlamanın şiddetiyle mezarlığın taş duvarı ile mezar taşlarının da yerinden sökülerek parçalandığı gözlendi. - ŞANLIURFA