Patlamanın Olduğu Yerde Tünel Girişi Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da 3 kişinin şehit olduğu patlamanın aslında bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre; teröristler Emniyet yerleşkesinin altına tünel kazıp patlayıcı yerleştirmiş. Öte yandan Diyarbakır'daki saldırı sonrası yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.