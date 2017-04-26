Patlamanın Meydana Geldiği Minibüste İnceleme Sona Erdi

Pendik TEM bağlantı yolunda bir üniversiteye ait servis aracında yaşanan patlamanın ardından polisin yaptığı inceleme sona erdi. İncelemenin sona ermesinin ardından minibüs olay yerinden kaldırılırken toplanan deliller emniyete götürüldü.



Pendik TEM bağlantı yolunda saat 15.00 sularında bir üniversiteye ait servis aracında yaşanan ve 7 öğrencinin yaralandığı patlamanın ardından polisin yaptığı inceleme sona erdi. İncelemenin sona ermesinin ardından minibüs olay yerinden kaldırılırken toplanan deliller emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL