SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Patlamanın Ardından Olay Yerinde Dev Çukur Oluştu
Patlamanın Ardından Olay Yerinde Dev Çukur Oluştu
Patlamanın ardından olay yerinde dev çukur oluştu.
11 Nisan 2017 Salı 11:50
Patlamanın ardından olay yerinde dev çukur oluştu
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9485690] DailyMotion.com
Patlama
4
82
12
sponsored ads
Kurtuluş için çıktıkları umut yolculukları, pazarlarda bitiyor
Diyarbakır'daki patlamaya hükümetten ilk açıklama
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
Diyarbakır'da çevik kuvvet atölyesinde patlama: 4 yaralı
Asker pozundaki detay ortaya çıktı! Gömleğe dikkat
Referandum için oy oranı verdi: Çıkarsa siyaseti bırakacağım
Son dakika! İşte Diyarbakır'daki patlama anı
Ünlü oyuncu kendisine "at gibi" diyenlere inat tığ gibi oldu
Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler! Binadan geriye çukur kaldı
Tarihi kulübe başkan adayı oldu: Sahipsiz bırakmayacağız
Kendisine "çırpı bacak" diyen takipçisine ayarı verdi
Başbakan Yıldırım'dan esnafa güvence: Bankaların tepelerindeyiz
Erkek arkadaşıyla dans eden Rus kızın eteği düştü
Liseli Uğur, son sözlerini Facebook'a yazıp iple kendini astı
YPG, Türkiye'nin kırmızı çizgisini yine aştı
Yüz binlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
Türk oyuncu, Hollanda'da sessiz sedasız evlendi
Bomba transfer! Usta oyuncu Güldür Güldür'de
"Kocaman geliyor" derken Fener sağ gösterip sol vurdu
Soyunma odasında kramponlar havada uçuştu
Eski haline dönebilmek için 60 bin TL ödeyecek
Ömür Varol'un yerine getirilen isim belli oldu
Darbeci generalden ağabeyine itiraf: Yaptım bir hata
"Hayır" çadırını göremeyince tansiyonunu ölçtürdü
Ekranda ilan-ı aşk etmişti! İşte İlhan'ın meçhul sevgilisi
Referandum sonuçlarına göre Rusya, Türkiye uçuşlarını durdurabilir!
ABD'de skandal! Rastgele birini seçip sürükleyerek uçaktan attılar
Cumhuriyet altını tarihi rekorunu kırdı!
Demet ateş püskürdü: Gel hapis cezanı yat!
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
Fenerbahçe yeni Webo'yu buldu
Türkiye'nin kaderini belirleyecek çuvallar yola çıktı
Karısı Serdar'ı anlattı: Sanki birisi ölecek gibi!
Kayıp kuyumcunun cesedi, ormanda yanmış ve kurşunlanmış halde bulundu
Doktora giden bebeğin komik halleri
Meğer Rusya kimyasal saldırıda üç maymunu oynamış
Galatasaray fark yedi, caps'ler patladı
Dehşeti yaşayan Diyarbakırlı: Savrulduk, üzerimize taş toprak yağdı
Emre, Galatasaraylıları çileden çıkardı
Kankası Acun'dan hızlı çıktı
Tudor gözden çıkardı: Gönderin gitsin
Nihat Doğan yayın çıkışı yumruk yumruğa kavga etti
Çıkan haberlerle dalga geçti: Hiçbir yere gitmiyorum
Bankaların yarışı vatandaşa yaradı! Faizler rekor seviyede
ABD'li savcıdan Rıza Sarraf ve Hakan Atilla için yeni hamle
Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya bir zam daha geldi
Kazada ayağı kırılan atı görünce başından ayrılmadı
Başbakan tekli sistemin ilk kez uygulanacağı ili açıkladı
Esad'ın zulmü bitmiyor: Bu kez de fosfor gazı kullandı
AK Partililere referandum çalışması sırasında taşlı saldırı: 5 yaralı