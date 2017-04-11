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Patlamanın Ardından Olay Yerinde Dev Çukur Oluştu
Patlamanın Ardından Olay Yerinde Dev Çukur Oluştu
11 Nisan 2017 Salı 11:39
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[9485636] DHA
Patlama
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