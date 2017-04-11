Patlamadan Saniyeler Önce Dortmund Otobüsü

Dortmund - Monaco maçı öncesi şehirde bomba patladı.

Dortmund - Monaco maçı öncesi şehirde bomba patladı. Saniyeler önce bu görüntü vardı.

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