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Patlamadan Saniyeler Önce Dortmund Otobüsü
Dortmund - Monaco maçı öncesi şehirde bomba patladı.
11 Nisan 2017 Salı 21:39
Dortmund
-
Monaco
maçı öncesi şehirde bomba patladı. Saniyeler önce bu görüntü vardı.
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