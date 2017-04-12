Patlamada Yaralanan Yıldız Futbolcu İçin Flaş Karar!

Borussia Dortmund otobüsü yakınında bir patlama meydana gelmiş, Borussia Dortmund - Monaco maçı iptal edilmişti Bild'in verdiği habere göre Borussia Dortmund takım otobüsünün geçtiği yol bombalarla tuzaklandı ve uzaktan patlatıldığı belirtildi.



Aynı zamanda bütün camlar da aşağı indi. Borussia Dortmund'un İspanyol defans oyuncusu Marc Bartra Aragall'ın patlamada bileğinden ciddi şekilde yaralandığı ve operasyon geçireceği öğrenildi.



(Goalbien)