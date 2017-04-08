Patlamada Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde buldukları cismin infilak etmesi sonucu yaralanan iki kardeşten diğeri de hayatını kaybetti. Bugün öğlen sularında Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyü kırsalında, 13 ve 11 yaşlarında Muhammet ve Kadir kardeşler hurda topladığı sırada buldukları bir ismi kurcalarken infilak etti. Ağır yaralanan çocuklardan biri kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, ameliyata alınan diğer çocuk da yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Siirt Devlet Hastanesi morguna alınan çocukların cenazesi yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edilecek. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.



(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)