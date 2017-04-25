Patlamada Yaralanan 2 Çocuk Tedavi Altına Alındı

Tunceli'de bir köyde henüz nedeni belirlenemeyen patlamada yaralanan 2 çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde meydana gelmişti. Köyde dere yatağından amca çocukları 6 yaşındaki A.T.K ile 12 yaşındaki R.K. oyun oynarken, henüz türü tespit edilemeyen bir patlayıcı infilak etmişti. Yaralanan amca çocukları köyden ambulanslarla alınarak Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.



Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ