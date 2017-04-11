Menajeri, Dortmund Saldırısı Sonrası Emre Mor'un Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle mücadele yarın saat 19.45'e ertelendi.

"EMRE'NİN DURUMU İYİ"

Maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Emre Mor'un durumu ise iyi. Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan NTV Spor'da yaptığı açıklamada, "Emre'nin durumu iyi, olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Diğer futbolcular gibi. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Patlama sonrası otobüsün camları kırılmış. Ufak tefek yaralanmalar olmuş ama önemli bir durum yok" dedi.