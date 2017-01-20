Patili Konserler

#PatiliKonserler Vol3, maddi kazanç gözetmeksizin sokak hayvanlarının (özellikle İstanbul dışında) temel ihtiyaçlarını karşılamak adına gönüllü olarak çalışan kişi ve gruplara destek konserlerinin üçüncü ayağı olup 20 Ocak'ta Kılçık Mekan'da gerçekleşecek.



Bu kez gönüllü müzisyen ve grupların yanı sıra şiirleriyle PatiliKonserler serisine destek olacak Turgut Toygar 'ın da katılacağı bu konserin tüm geliri sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan kişi ve gruplara aktarılacaktır.



Etkinlikte sahne alacak müzisyen ve gruplar:



*Gürnaz Soylu İflazoğlu



*Süregelen