Patili Dostlara Yardım Performansları

City Hotel Patili dostlarımız için harekete geçiyor.

Patili Dostlara Yardım Performansları

City Hotel Patili dostlarımız için harekete geçiyor...

City Hotel'de gerçekleşecek olan etkinliğimizde canlı müzik performansları, açık arttırma, çekiliş ve plak dinletisi olacaktır.Gelirin tamamı Hipder "Hayvanlar İçin Projeler Derneği"ne bağışlanacaktır.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL

Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8

Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Patili Dostlara Yardım Performansları

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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