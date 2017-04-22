City Hotel Patili dostlarımız için harekete geçiyor...



City Hotel'de gerçekleşecek olan etkinliğimizde canlı müzik performansları, açık arttırma, çekiliş ve plak dinletisi olacaktır.Gelirin tamamı Hipder "Hayvanlar İçin Projeler Derneği"ne bağışlanacaktır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Patili Dostlara Yardım Performansları



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır