Patili Dostlara Yardım Performansları
City Hotel Patili dostlarımız için harekete geçiyor.
City Hotel Patili dostlarımız için harekete geçiyor...
City Hotel'de gerçekleşecek olan etkinliğimizde canlı müzik performansları, açık arttırma, çekiliş ve plak dinletisi olacaktır.Gelirin tamamı Hipder "Hayvanlar İçin Projeler Derneği"ne bağışlanacaktır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL
Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8
Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Patili Dostlara Yardım Performansları
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io