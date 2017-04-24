Patent Pistine Büyük İlgi

Muratpaşa Belediyesi'nin Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 3 bin 308 metrekare genişliğe patent ve kaykay pisti çalışmaları tamamlandı.



Muratpaşa Belediyesi'nin model araç, paten ve kaykay tutkunları için Meydan Kavağı Mahallesi'nde 6 bin 978 metrekare genişliğinde bir alanda devam eden çalışmaları tamamlandı.



Meydan Kavağı 1150 ve 1592 sokak kesişiminde bulunan alanın paten ve kaykaycılar için hazırlanan 3 bin 308 metrekarelik bölümünde rampalar hafta sonu yerleştirildi. Rampaların montajının tamamlanmasıyla birlikte pist daha ilk günden patencilerin 1 numaralı pisti haline geldi.



Alanın 3 bin 670 metrekarelik bölümü model araba, uçak ve helikopter tutkunları için düzenlenirken 'sıfır asfaltla' kaplanan pist model araba yarışları, driftler için hazır hale geldi. Alan, ayrıca, model uçak ve helikopter için de güvenli kalkış ve iniş olanağı sunuyor. Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki hobi alanını aynı zamanda sosyal etkinlikler içinde kullanılabilecek. 138 araç kapasiteli açık otoparka sahip alanın tüm bunlarla birlikte 2 bin 500 metrekarelik bir çocuk parkına da sahip. - ANTALYA