Patenli Gençlerin Tehlikeli Oyunu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, yoğun araç trafiğinin arasında paten kayan gençler, tehlikeye aldırmadı.



Bornova'yı Karşıyaka ve Konak ilçelerine bağlayan ana güzergah olan Ankara Caddesi'ne patenleriyle çıkan bir grup genç, yoğun trafikte araçların arasında yol aldı. Caddeden Konak yönüne doğru ilerleyen gençler, sürücülerin zor anlar yaşattı. Parklardaki paten pistleri yerine yollarda ilerleyerek kendilerini ve sürücüleri tehkiye atan, birbirleriyle ve trafikteki araçlarla yarışan gençler, yoldan geçen bir trafik ekibinin kendilerini görerek megafonla uyarması üzerine yolun kenarına çekildi. Gençler Konak yönüne doğru bu tehlikeli yolculuğa devam etti.



- İzmir