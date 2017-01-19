Buz Pateni Erkek Milli Takımı, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi hazırlık kampını Ankara'da sürdürüyor.
Erzurum, Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'den toplam 25 sporcunun katıldığı Belba Buz Sarayı'ndaki çalışmaları, antrenör Jukka Kuusivuori, Vesa Vitakoski, Nevzat Altun ve Kerim Çintimar yönetiyor.
Ankara'daki çalışmaları 30 Ocak Pazartesi günü tamamlayacak milli takım, 31 Ocak'ta Finlandiya'ya gidecek. Burada hazırlık maçları da yapacak ay-yıldızlılar, 5 Şubat'ta Türkiye'ye dönecek.
11-18 Şubat'ta Erzurum'da düzenlenecek EYOF 2017'ye hazırlanan milli takımın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Muhammet Mutanoğlu, Kaan Kapıcı, Eren Demirtürk, Cem Korkanç, Fevzi Çiçek, Hakan Berk Salt, Sarp Demirezen, Emre Turan, İsmet Eren Gökçen, Fahri Celepli, Ege Emiralp Atlı, Mehmet Ali Turan, Yorgo Tervel Toprakçıoğlu, Fırat Afşin, Bilal Dolanbay, Can Kurt, Metin Mustafa Ak, Bora Dündar, Cevher Aksu, Muratcan Kızılkaya, Ömer Güngör, Berke Elakaş, Erkan Kahraman, Hakan Özbil, Tolga Tıkır.
Patenciler Eyof'a Hazırlanıyor
Buz Pateni Erkek Milli Takımı, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi hazırlık kampını Ankara'da sürdürüyor.
Buz Pateni Erkek Milli Takımı, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi hazırlık kampını Ankara'da sürdürüyor.