Paten Pisti Yok Ama Uluslararası Maça Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye'de ilk kez 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Futins (Paten ile Oynanan Futbol) Uluslararası Dostluk" maçı bir paten pistinin olmadığı Trabzon'da düzenlenecek. İran, Rusya, Kamerun, Kuveyt, Hindistan, Sri Lanka, Mısır ve Pakistan'dan gelecek sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek olan dostluk maçında kültürel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek ve Türkiye'de bir federasyon kurulmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.



Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek organizasyonla ilgili bilgiler veren Dünya Futins Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Trabzon Paten Kulübü Başkanı Hasan Adanur, Türkiye'de 21 ilde paten pistinin olduğunu belirterek Trabzon'da paten sporunu yapabilecekleri güvenli ve uygun bir alanın olmadığını ve idmanları okulların spor salonlarında yaptıkları söyledi.



Adanur "Gençlerin o bitmez tükenmez enerjisini, sağlık ve spor için kullanmasını istedik. Farklı olana da duyulan merak ile bu yola çıktık. Geçmişte yaşadığımız imkansızlıkları bizim gibi bu spora merakı olan insanlara yaşatmamak için çalışıyoruz. Trabzon'da maalesef bu sporu icra edebileceğimiz güvenli ve uygun alanlarımız yok. Böyle alanların da şehrimize kazandırılması için çalışmaktayız" dedi.



Türkiye de ilk kez KTÜ Hasan Polat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ulusal ve uluslararası etkinliğin ilk adımını Trabzon'dan attıklarını dile getiren Adanur, "Bu kulübü kurduğumuz andan itibaren gerek yurt içerisinde gerekse de yurt dışında bu spor ile ilgilenen federasyonlar, kulüpler ve sporcular ile irtibata geçtik. Bu spora dünyada gösterilen ilgiden etkilendik. Ülkemizde de bu spora ilgi gösteren büyük gruplar olduğunu gördük. Hepsi ile tanışmak bu sporun dünü, bugünü ve yarınını görüşmek için Trabzon'da büyük bir organizasyon planladık. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan ulusal ve uluslararası etkinliğin ilk adımını Trabzon'dan attık. Trabzon'da gerçekleştireceğimiz bu organizasyon için ulusal alanda İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Sakarya, Tokat, Samsun, Ordu, Adana, Batman, Hakkari, Gaziantep, Antalya, Mersin, Kayseri, Rize, Zonguldak ve Van illeri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'den 10 kişi için kontenjan ayrılmış durumdadır. Bu organizasyona yurt dışından İran, Rusya, Kamerun, Kuveyt, Hindistan, Sri Lanka, Mısır ve Pakistan ile Dünya FUTİNS Federasyonu temsilcileri olmak üzere 40 kişi katılacaklar" şeklinde konuştu.



2017 Dünya Futins Şampiyonası'na Türkiye'nin ilk kez katılacağını da belirten Adanur, "Futins ( Paten ile Oynanan Futbol ) 5 asıl 4 yedek oyuncunun yer aldığı 1 koç ve 1 yardımcı koçun olduğu paten ile oynanan bir futbol oyunudur. Dünyada 13.sü düzenlenecek olan şampiyonaya Türkiye ilk kez katılacaktır. Türkiye ve Trabzon'u temsil edecek olan kulübümüzün hedefi spor ve özellikle futbolun her türlü branşında Trabzon şehrinin ne kadar başarılı olduğunu göstermektir. 2017 Dünya FUTİNS Şampiyonası Alanya'da gerçekleşecektir. Bu Dünya Şampiyonasına bu gün itibari ile 27 ülke resmi katılımcı olmuş durumdadır. Dünya FUTİNS Federasyon Başkanı Arash Salmoun Pour bu şampiyonaya en az 120 takımın katılacağının bilgisini vermiştir" ifadelerini kullandı. - TRABZON