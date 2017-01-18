Paten Pisti Olmayan Trabzon'da Paten Futbolu Turnuvası Yapılacak

Türkiye'de ilk kez 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Futins (Paten ile Oynanan Futbol) Uluslararası Dostluk" maçı bir paten pistinin olmadığı Trabzon'da düzenlenecek.

SALON YOK TURNUVA VAR

İran, Rusya, Kamerun, Kuveyt, Hindistan, Sri Lanka, Mısır ve Pakistan'dan gelecek sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek olan dostluk maçında kültürel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek ve Türkiye'de bir federasyon kurulmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek organizasyonla ilgili bilgiler veren Dünya Futins Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Trabzon Paten Kulübü Başkanı Hasan Adanur, Türkiye'de 21 ilde paten pistinin olduğunu belirterek Trabzon'da paten sporunu yapabilecekleri güvenli ve uygun bir alanın olmadığını ve idmanları okulların spor salonlarında yaptıkları söyledi.

FUTİNS NEDİR?

2017 Dünya Futins Şampiyonası'na Türkiye'nin ilk kez katılacağını da belirten Adanur, "Futins ( Paten ile Oynanan Futbol ) 5 asıl 4 yedek oyuncunun yer aldığı 1 koç ve 1 yardımcı koçun olduğu paten ile oynanan bir futbol oyunudur. Dünyada 13.sü düzenlenecek olan şampiyonaya Türkiye ilk kez katılacaktır. Türkiye ve Trabzon'u temsil edecek olan kulübümüzün hedefi spor ve özellikle futbolun her türlü branşında Trabzon şehrinin ne kadar başarılı olduğunu göstermektir. 2017 Dünya FUTİNS Şampiyonası Alanya'da gerçekleşecektir. Bu Dünya Şampiyonasına bu gün itibari ile 27 ülke resmi katılımcı olmuş durumdadır. Dünya FUTİNS Federasyon Başkanı Arash Salmoun Pour bu şampiyonaya en az 120 takımın katılacağının bilgisini vermiştir" ifadelerini kullandı.